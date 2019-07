En la imagen que se volvió viral en redes sociales se ve que la constancia de emisión de voto (que se le entrega a cada ciudadano después de votar) no fue quitada del padrón. Es decir, se trata solo de una imagen que muestra que el nombre del fallecido aún aparece, pero no que se emitió un voto en su nombre. Desde el Tribunal Electoral Provincial confirmaron que "Chaparro Plutarco no emitió el voto" y que "en el padrón de la mesa correspondiente se encuentra el troquel intacto" (ver acá). El troquel que se puede ver en la imagen corresponde a la elección provincial del 16 de junio último, donde Gildo Insfrán (Partido Justicialista) resultó reelecto por sexta vez.