"No fui notificado de nada sobre esa causa, así que no estoy enterado. Pero sí: me anoté en el 2017 y en el 2018 para ser perito oficial en informática", dijo Lagomarsino a Infobae. "Tengo un titulo habilitante, estoy calificado para el trabajo y no tengo antecedentes. Es más: cuando me anoté ya estaba procesado", afirmó.