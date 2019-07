Sobre el acuerdo con el FMI, el ex jefe de Gabinete ratificó que pagará la deuda. Sin embargo, se diferenció: "Si quieren elegir a un endeudador, ya saben, no me elijan a mí". Además, planteó que para ello es necesaria una estrategia de crecimiento: "El 70% de lo que produce la Argentina lo consumimos los argentinos. Hace cuatro años que el consumo no para de caer, y si se cae el consumo, cae el empleo. Ese círculo maléfico que se instaló en la Argentina hay que revertirlo".