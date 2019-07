La referente del gobierno concluyó haciendo referencia a un fragmento del libro "Sinceramente" donde Cristina Kirchner la define como "hada virginal": "Me dijeron Heidi, que Vidal es Macri, pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, que es difícil tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina. Hay mucha oscuridad en los comentarios de Cristina, nunca lo hubiera esperado de un dirigente político. Me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde, me shockeó. Es muy oscuro que alguien intervenga sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, si sos divorciada, viuda, joven, cómo si eso hiciera diferencia para hacer política. No pienso responder en ese nivel, yo no soy eso".