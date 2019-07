"Lo que más tristeza me dio es que gente en situación de calle, que tiene Facebook, después de ver esto me pedía 'por favor no nos abandones'. No solo fue un mal que me hicieron a mí, sino también a tanta gente que leyó cosas como 'cómo van a estar tan bien vestidos estos negros'", expresó García Olano. "Hay que poner el foco en lo importante, en que se está muriendo gente en la calle. Son personas y es como si no tuviesen derecho de nada", subrayó.