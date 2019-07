"La intención que saqué a partir de escuchar de todas las ponencias y leer todos los artículos es preguntarme: ¿Cuál es la relación de esto con el desarrollo y el desempeño económico? Me encontré con otra reflexión, que tiene que ver con que los argentinos, durante los 100 años, tuvimos dos estrategias de desarrollo que permanecieron en el tiempo. Dos modelos con enormes déficit que se mantuvieron y permitieron un constante crecimiento. A la inversa, a partir del año 76, no se encuentra ninguna estrategia que se mantenga en el tiempo", remarcó el ex senador nacional.