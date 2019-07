Sin dejar afuera las chicanas, el defensor de H.P.A. protestó porque nadie especificó qué se estaba investigando ni encuadró el hecho bajo una figura penal. "Puede que yo esté muy distraído o algo se me haya perdido, pero sinceramente leo y releo el Código Penal y no puedo hacer otra cosa que confirmar lo que el propio Senador Pichetto escribió en la nota de elevación de su Proyecto de ley: la sustitución de la identidad en las redes sociales no es delito en la Argentina", escribió. Encima, afirmó, Pichetto o el Congreso deberían estar "más ocupados y preocupados por otras cuestiones".