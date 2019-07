En la carta que envió a la DAIA, el hasta ahora embajador en Haití dijo que sentía "estupor" por la reacción que generó su tuit. Y sostuvo que a veces "se expresa con bastante temeridad que casi no hubo oficiales de la Wehrmacht que no fueran nazis. Ello no solo me ha causado un gran problema, sino que evidencia una interpretación muy capciosa y deformadora de la historia. Lo más grave, sin embargo, es que bastante gente la ha hecho suya, la ha comprado sin más".