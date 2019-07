"No lo subestimo a Alberto Fernández, pero si me preguntan donde está el poder, no tengo ninguna duda en contestarle que está con la ex presidente. Tiene los votos y la capacidad de movilización de determinados sectores políticos y sociales. Es una anomalía que el que tenga los votos no sea el candidato a Presidente. En Juntos por el Cambio, el que tiene los votos es Macri", concluyó.