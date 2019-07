—El primer riesgo es el de otro atentado porque Hezbollah ya hizo otros dos ataques terroristas aquí. Puede pasar en todos lados. Irán intentó asesinar un embajador de Arabia Saudita en Washington y fueron descubiertos. Acá hubo muchas tentativas. El riesgo de un tercer atentado en la Argentina seguirá presente si no se incorpora al grupo Hezbollah en la ley como agrupación terrorista y si no se avanza con el juicio en ausencia para acusar a los iraníes involucrados en los ataques que hubo. Aquí recientemente entraron dos iraníes con pasaportes falsificados y no sé si son terroristas pero todo es muy sospechoso. Muy limpios no eran. Puede pasar. La base de beneficio que tiene Hezbolllah en América Latina es grande porque tiene financiamiento. El Estado argentino me da a mi una cobertura de seguridad muy grande porque tienen consciencia de lo que puede pasar.