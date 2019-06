De los 13 acusados, nueve de ellos ya adelantaron que lo harán. Además de las de Cristina Kirchner, De Vido y Báez también presentarán objeciones las de Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; de Raúl Daruich, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y de Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, informaron a Infobae fuentes judiciales.