Lejos de lo que decía el presidente Raúl Alfonsín, con la democracia no se come, no se cura ni se educa. Tampoco es el mecanismo más eficaz de gobierno. Según el politólogo Adam Przeworski, uno de los observadores electorales más destacados del mundo, su valor fundamental está en que tienen la capacidad de procesar con relativa paz y márgenes de libertad los conflictos que surgen en la sociedad civil. En otras palabras, previenen la violencia.