"Muchachos, lo importante es que la gente vaya al poli, es importante que bajen todos, les pido a cada uno de los delegados que chequeen la gente de ustedes que nos acompañan. Y los que no, me dan los nombres, porque acá la pelea es de todos, no de uno solo. Quiero que esté toda la gente con sus delegados. Si bajamos a las 4 y después se hacen los pelotudos y no van, eso no sirve. Necesito que estén todos", dice Rucci en el audio.