En aquel discurso, disponible en la página de la Casa Rosada, Néstor Kirchner había agradecido el regalo hecho por los familiares de Cámpora: “Por eso, para mí es un profundo honor, familiares, hijo del doctor Cámpora, me cuesta encontrar las palabras, en mi vida soñé esto. Yo que estuve en esa plaza del 25 de mayo del 73 con tantos miles, que lo vi lejos cuando el doctor estaba con su banda y su bastón, nunca en mi vida soñé tener en mis manos el bastón y la banda de tan digno hombre, porque sé que en mis manos también están las suyas y las de miles que ya no están, que las miraban al lado mío también y soñaban como yo“.

Dijo el fiscal Di Lello que no había existido delito. Citó las palabras de Luciano De Privitelio –director de Programas Culturales y Museo de la Casa Rosada de la Presidencia de la Nación- y a Adriana Marta Mare –coordinadora de Curaduría del Museo de la Casa Rosada- quienes manifestaron, por un lado, que “efectivamente se registró la sustracción del bastón presidencial del ex presidente Arturo Frondizi, previamente donado al Museo de la Casa de Gobierno por el propio Dr. Frondizi, y por otro, que el instrumento secuestrado en cuestión, observado por Mare en sede judicial, difería de aquel que fuera robado ya que carecía de la marca “Walser Wald” en su regatón, de marcas de óxido, decoloraciones y de faltantes de madera en el cuerpo del bastón, y además, el bastón incautado poseía unas manchas en su empuñadura que el otro no tenía “.

En tanto, señala la resolución, “los ex funcionarios nacionales Jorge Taiana y Alberto Fernández, asistentes al acto celebrado el día 28 de diciembre de 2006 en el que el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner recibió los atributos presidenciales donados por los familiares del también ex mandatario Héctor Cámpora, manifestaron en las declaraciones testimoniales prestadas a instancias del fiscal, luego de serles exhibida las fotografías de fs. 96, que el bastón en cuestión era el mismo que lucía en la fotografía, como así también las circunstancias y los motivos de la donación del bastón que le perteneciera”.