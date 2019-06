El ex jefe de Gabinete y candidato no oculta su fastidio frente a estos temas cuando son evaluados como potenciales antecedentes –condicionantes o no- de la historia que escribiría si gana las elecciones. Busca descalificar que La Cámpora y el kirchnerismo duro hayan sido tan determinantes como se vio en el armado de las listas y más aún que eso tenga proyección en la hipótesis de llegar al gobierno. También ha enfatizado que no delegaría ni compartiría el poder, empezando por la eventual integración del gabinete.