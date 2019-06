En clave electoral, Lavagna insistió con que "sigue habiendo un 40% que no quiere votar ni por uno ni por otro. La sociedad está partida entre cristinistas, macristas y los que no quieren a ninguno de los dos". "Hay un grupo muy grande que no se siente representado y si no surge algo distinto termina desencantado de la política, votando en blanco, no votando o votando cualquier cosa", alertó el ministro de Economía.