Cuando Margarita Stolbizer y Silvina Martínez me trajeron a Margen Izquierdo el proyecto de libro al que terminamos titulando Ella miente no lo dudé un segundo. Silvina, con su experiencia en detectar laberintos de testaferros, gracias a su paso por la Inspección General de Justicia, y Margarita, con su inquebrantable decisión de combatir la corrupción de cualquier signo político, ya habían transformado en un superbetseller su primer libro Yo acuso, y no tenía por qué desconfiar.