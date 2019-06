Mauricio Macri no quiere quedar en la Historia sólo como el primer presidente no peronista que terminó su mandato en 91 años. Y Alberto Fernández pretende no ser la sombra de Ítalo Argentino Luder, el único candidato presidencial del justicialismo que perdió los comicios desde que Juan Domingo Perón llegara a la Casa Rosada en 1946.