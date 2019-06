El fiscal recalcó que "trabajan fuertemente" para saber si el dinero involucrado pertenecía a Néstor y Cristina Kirchner. "Nosotros tenemos algunos testimonios en el marco de la causa en la cual, básicamente, Campillo, que es convocado por Muñoz, le dice 'tengo una serie de dinero que no es mía, es de alguien que ya no está' y da toda la pauta de que ese dinero específicamente no le pertenecía a él (Muñoz), sino que tenía algunas tenencias posiblemente del ex matrimonio presidencial", contó.