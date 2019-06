En igual medida, la boleta oficialista de diputados por la provincia de Buenos Aires irá encabezada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que estará secundado por María Luján Rey, madre de una víctima de la tragedia de Once, Miguel Bazze y Silvia Lospenatto. En tanto, el Frente de Todos designó en los primeros lugares al ex intendente de Tigre, Sergio Massa junto a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Las negociaciones generaron malestar en los intendentes, partidos aliados y el sindicalismo afín al kirchnerismo, ya que esos sectores no tendrían representantes.