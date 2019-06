Cuando en 2005 fue invitado a dejar el gobierno por Kirchner, se habló acerca de los dichos de Lavagna en aquel entonces respecto de la cartelización de la obra pública vial. Uno de los desprendimientos del Caso Cuadernos terminó en un procesamiento de ex funcionarios –entre ellos la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner- y decenas de empresarios. Los procesaron porque, según la investigación judicial, acordaron el manejo de las licitaciones de acuerdo a los deseos de los empresarios a cambio de un pago de coimas a los ex funcionarios.