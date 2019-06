De no mediar imprevistos, los primeros cuatro casilleros están de todos modos definidos. Detrás de Ferraro, como había anticipado este medio, se ubica Victoria Morales Gorleri, ex legisladora, actual directora nacional del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, de estrechísimo vínculo con la Iglesia católica. Morales Gorleri fue una de las que intercedió durante la gestión porteña de Macri cuando el PRO se enfrentó a Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de la Ciudad, por la decisión del jefe de Gobierno de no apelar el fallo judicial que autorizó el matrimonio igualitario.