Hace nueve días, Macri sorprendía con la designación de Pichetto como su compañero de fórmula. El senador nacional enfrentó a sus excompañeros del justicialismo y explicó porqué "había cruzado". Macri no tenía dudas acerca de su movida, y no le sorprende que Pichetto ya está pagando la apuesta política: cuatro votos propios en el Senado, no es poco.