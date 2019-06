Mauricio Macri no estuvo en el Monumento a la Bandera porque no hubo acto oficial, dicen en Casa Rosada. Explican que los gobiernos socialistas de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario fueron desde siempre los responsables de la organización de ese evento, el icónico desde 1957, cuando fue inaugurado. Sin embargo, tal vez porque la obra del Monumento no está terminada y los responsables de ese trabajo le echan la culpa al Gobierno nacional, que no habría predeterminado los precios y así paralizó las reformas, o porque la seguridad no estaba garantizada por la policía provincial y había amenazas de movilizaciones violentas, es que no se hizo el habitual acto oficial, con presencia de las autoridades nacionales. La pregunta, entonces, es por qué el Presidente fue a Rosario.