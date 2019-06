Pichetto no desembarcará sólo. El senador cuenta con un grupo de dirigentes históricos que conocen la provincia y, sobre todo, sus matices políticos y sociales. Entre ellos se cuentan el ex legislador y ministro de Defensa durante parte de la presidencia de Néstor Kirchner, José Pampuro, el diputado y primer mandatario por un día durante la semana de los cinco Presidentes, Eduardo Camaño y el ex diputado Humberto Roggero, entre otros. De un perfil tal vez más bajo, ellos liderarán los esfuerzos diarios para recuperar la imagen y los votos del oficialismo de cara a octubre.