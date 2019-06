La tercera cita de Righi y Fernández fue utilizada por Stornelli para cerrar la explicación doctrinaria del capítulo denominado "Los cohechos": "En cuanto a quienes tengo en este acto por partícipes del delito debemos distinguir dos aspectos; primero que se trata de un delito especial, que tal como lo exponen los referidos autores en la citada obra, y sabido es, el tipo exige una determinada calidad y no es suficiente el dominio del hecho para definir la autoría. En el caso concreto solo puede ser autor quien es funcionario público y si bien, muchos de quienes se tiene por partícipes, necesarios o secundarios, ciertamente reunían esa calidad, no se ha comprobado que tuvieran capacidad funcional para incidir en los diversos actos que terminarían por beneficiar a los empresarios cohechantes. Tal como antes lo dijimos, son ni más ni menos, que las personas interpuestas que asumen aquel rol de partícipe. En otro de los casos, y me refiero puntualmente al de Hernán Del Río, si bien tuvo en sus manos una parte del dominio del hecho –aunque en menor medida que sus consortes- lo cierto es que al carecer de la condición de funcionario público, su situación procesal habrá de regirse también por las reglas de la participación; en palabras de los citados autores "la intermediación de un sujeto no funcionario en la recepción de una dádiva, se resuelve como complicidad primaria y no como coautoría" Righi, Esteban y Fernández, Alberto A., ob. cit. pág. 304-305)".