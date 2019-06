–Yo no sé, creo que las encuestas que hay en términos de cómo la gente se posiciona en los distintos partidos políticos habla de que la gran mayoría no tiene un vínculo, no se siente representado por un partido político tradicional. No sé si hay algo así como un votante peronista que hay que buscar. Este gesto del Presidente ayuda a tratar de generar un convencimiento en la gente, como el que tenemos nosotros, de que la Argentina puede resolver estos viejos problemas que venimos arrastrando hace muchos años, sin tener que mirar para atrás, si no mirando únicamente hacia el futuro. Este mayor volumen político que se está generando en nuestro espacio, en Juntos por el Cambio, va en esa línea.