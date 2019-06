Pichetto conoce la importancia del Jefe de Gabinete en la vida política y electoral de Macri y asegura que lo admira y lo respeta. Peña sabe que el senador no es una competencia en el diseño de la comunicación. Solo que, aunque siga diciendo que no habrá cambios en su estrategia, estará obligado a hacerlo porque Macri corre el riesgo de perder centralidad y la rosca política tendrá un lugar poco recomendable a la hora de salir a ganar electores independientes. Por lo menos, el Jefe de Gabinete se adelantó comprando Conducción Política, el libro de estrategia política que escribió Juan Domingo Perón, aunque insiste en que todavía no lo leyó.