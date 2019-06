Pero no todo fueron rosas para la fórmula del rebautizado frente Juntos por el Cambio, ya que Global News analizó que los comentarios sobre la incorporación del jefe del bloque de senadores peronistas como vice de Macri fueron ligeramente más negativos que los del "enroque" que practicó la ex Presidente con su ex jefe de Gabinete: 26 a 20 por ciento. En tanto, los comentarios positivos del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández -ahora Todos Juntos- superaron al macrismo por 14 a 10 por ciento.