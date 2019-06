Circula por redes sociales un video de un hombre que patea a una persona en situación de calle junto la siguiente frase: "No se quien es el 'Señor de traje'. Ojalá alguien lo reconozca y también proceda a patearle la cabeza en situación de indefensión. Ya no condolerse de una situación de calle te convierte en un sorete, pero patear al caído te excluye de la raza humana" (sic). El tuit da a entender que el video fue filmado en la Argentina y está acompañado del hashtag #MacriNuncaMas. Sin embargo, Reverso pudo comprobar que esto es falso: las imágenes fueron tomadas en realidad en Brasil y no son actuales, sino de 2016.