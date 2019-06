La lectura política trascendía esa primera señal y no sólo con sentido interno. No se trataría del colapso total de criterios "duranbarbistas", pero sí de la crisis del concepto cerrado de gestión y armado político. No sería la vuelta a la "vieja política" pero sí la aceptación de una debilidad propia: el desgaste producido por el ensimismamiento y por el rechazo al acuerdo político más allá de la negociación puntual, tema por tema, con gobernadores y legisladores de la oposición.