UP está vinculado a Gilberto Alegre, un ex duhaldista que junto a otros peronistas como Carlos "Tato" Brown, acompaña la candidatura de Pichetto. Lo mismo sucede con el partido que preside Ricardo Maqueda, también de origen peronista. Ya tenían algún acercamiento con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, pero no dudaron en acompañar a Mauricio Macri una vez que convocó al senador peronista por Río Negro.