Alberto Fernández está confiado, se lo ve exultante y no para un segundo de armar reuniones con diferentes gobernadores del Partido Justicialista. El tema de la alianza con Sergio Massa no parece desvelarlo. "Sería una lástima que Sergio no se sume a nuestro espacio. Se perdería una oportunidad histórica, pero nosotros no le vamos a forzar una decisión", dice el candidato presidencial kirchnerista.