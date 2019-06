En un descargo publicado en el diario Clarín, Santoro negó terminantemente las acusaciones. "Mi llamado a indagatoria supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K. Mi indagatoria había sido solicitada al juzgado de Dolores por el 'productor agropecuario' Pedro Etchebest y el empresario K Mario Cifuentes, entre otros, luego de una organizada presentación en cadena de ex funcionarios K encabezado por el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta", argumentó.