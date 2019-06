9- El Brasil de Bolsonaro. El presidente Macri acaba de dar sobrados gestos de que la relación con Brasil seguirá intacta y con una proyección de mayor intercambio si gana la reelección. Bolsonaro no sólo impulsó una victoria de Macri en octubre sino que dijo que si no llegara a ganar teme por "más Venezuelas en la región". No sólo ello, el general retirado y actual secretario de Seguridad Nacional de Brasil, Augusto Heleno dijo a Infobae que "si Macri no gana será un gran retroceso para la seguridad en las fronteras de Brasil y Argentina".