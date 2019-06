La relación estaba compuesta por el ex presidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani -que presidió el país entre 1989 y 1997-, el ex ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, el ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsén Rezaí, el ex ministro de Relaciones exteriores, Ali Akbar Velayatí, el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, Imad Fayez Mughniyah -que comandaba el Servicio de Seguridad Exterior de Hezbollah-, el ex secretario de la embajada de Irán en Buenos Aires, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani, clérigo y ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. Este último, según Nisman, fue el arquitecto del ataque contra la AMIA.