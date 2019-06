Sobre su triunfo sobre Cristina Kirchner en 2017, Bullrich dijo que no tiene recetas porque no fue él quien ganó sino una idea de país diferente. "No le gané yo, le ganó Cambiemos, le ganó la gente que dijo basta, no queremos volver para atrás, le ganó la idea de que podemos tener otro país, donde el narcotráfico no esté en connivencia con las fuerzas de seguridad y la política, donde las reglas se respeten y que tenga una relación seria, respetuosa con el mundo y que también se haga respetar, que les dé una mejor calidad de vida a las próximas generaciones", sostuvo el senador.