A su vez, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 solicitó copia de determinados Cds de audio producidos en el marco de la causa donde se había ordenado la intervención telefónica. La solicitud fue realizada dejando expresa constancia que había sido autorizado a requerirla por quien la ordenara y también acompañó copia certificada de la autorización otorgada por quien dispuso la intervención telefónica. Este es el procedimiento formal de acuerdo a los protocolos de actuación para que se pueda habilitar una regrabación puesto que la Dirección trabaja con reglas establecidas previamente. De hecho, no es posible hacer una regrabación si no existe una orden de un juez y siempre queda registrado para el caso de ser auditado. Sobre el particular, incluso debe destacarse que la AFI y un Fiscal Federal solicitaron también obtener una regrabación y en ambos casos se denegó la solicitud por no estar autorizados a realizar los requerimientos por quien ordenó la medida.