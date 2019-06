El expediente lo instruye el diputado y consejero del PRO, Pablo Tonelli, quien ante la consulta de Infobae sostuvo que no tenía objeción en lo personal a que Ramos Padilla pudiera conocerlas, y que la negativa obedeció al pedido expreso de Bonadio de que fueran mantenidas en reserva. "Si no tiene acceso a las escuchas que existen en el expediente, no vamos a poder usarlas como elemento de prueba llegado el caso", advirtió en ese sentido.