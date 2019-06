Las ausencias de Vidal y de Massa alimentaron de todos modos las especulaciones en torno a la incertidumbre electoral, en especial ante un posible entendimiento entre la gobernadora, el ex intendente y Alternativa Federal en la provincia de Buenos Aires. "Está 99% cerrado", exageraba anoche uno de los integrantes más emblemáticos de la cúpula del PRO sobre la posibilidad de que la mandataria cuelgue su boleta no solo de la de Mauricio Macri, sino de la del resto de los integrantes del PJ no K, un atajo mal visto hasta hace poco más de un mes por el Gobierno.