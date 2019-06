En la misma línea, pero de manera un tanto más descarnada, se pronunció Bárbaro: "Estamos en un contexto de minorías parlamentarias donde no se buscan consensos en el parlamento. Eso no se arregla si no es con una concepción de estadistas que no está presente ni en Macri ni en Cristina. Me parece que no van a convocar a nadie. Hablar de diálogo en una sociedad donde algunos dicen que si ganan van presos los otros es un oxímoron".