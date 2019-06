Cuando el SOMU baja los brazos, no solo no zarpan ni ingresan a puerto los buques nacionales que tripulan: tampoco pueden hacerlo decenas de buques extranjeros que necesitan para entrar o salir de puerto el servicio de remolcadores. Al estar estas naves menores tripuladas por personal del sindicato, no prestan su servicio con lo cual se detiene la operación naviera en forma total