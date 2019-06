Hace pocas semanas, en una cena con empresarios, Mauricio Macri se mostró especialmente molesto con el sector gremial marítimo, acusando a los sindicalistas a encarecer los costos portuarios y atentar contra la competitividad de la producción nacional. Si bien los especialistas en materia de fletes navieros reparten culpas no solo entre los trabajadores sino además entre distintos sectores del Estado Nacional, todo parece indicar que en breve se pondrá en "caja" al sector, dada la importancia superlativa que el gobierno le asigna a la eficiencia en las exportaciones.

Infobae consultó a otros gremialistas marítimos, quien bajo promesa de absoluto off, se animaron a decir que "las posturas extremas nunca llevan a buen puerto", y que "iniciar una guerra sin cuartel en un sector que cuenta con trabajadores de altos ingresos (comparados con lo que percibe un trabajador en tierra) solo traerá como consecuencia, la destrucción total de lo poco que queda en pie de la actividad marítima nacional. "Uno se los explica, pero estos muchachos no entienden". Sentenció un dirigente tradicionalmente conciliador.