Sobre la "Operación Puf" en la que a partir de una serie de escuchas telefónicas de ex funcionarios detenidos se presume el intento de perjudicar la causa de los cuadernos y la investigación de Stornelli, el fiscal manifestó: "Si ya me habían hecho una cama no me voy a prestar a una segunda". "La cuestión de la rebeldía es un título", agregó con respecto a no haber respondido a las citaciones del juez Alejo Ramos Padilla.