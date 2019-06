— Nosotros no decimos que estos 30 años de socialismo son los peores 30 años de la ciudad ni mucho menos. Es más, para mí Cavallero, que fue el primer intendente en el 89, fue el mejor intendente que tuvo la democracia a esta parte. Sin embargo, tuvo su desgaste. Es decir, lo bueno que hizo Cavallero, cosas importantes que siguió Binner, con el correr del tiempo fueron decayendo. Y sobre todas las cosas el poder, como bien lo sabemos, desgasta y hace que no escuches a los demás. El socialismo se quedó en el siglo 20, no ha pensado la ciudad del siglo XXI. Vos vas a la ciudad y te atascas, no podés avanzar de la cantidad de autos que hay. Hay que pensar una movilidad sustentable. Hay que pensar una ciudad que se aleje de toda un área metropolitana con la cantidad de rosarinos y rosarinas que se fueron a vivir fuera de Rosario. Es decir, hay que pensar no solamente en Rosario, insisto, como una isla sino en Rosario dentro de un proyecto regional y provincial.