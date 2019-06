Así las cosas, las metas de la Gobernadora son claras: que Macri llegue lo mejor posicionado posible e ir a buscar el corte de boleta en las otras fórmulas pero no en la kirchnerista. Si lo primero no ocurre, la mandataria deberá decidir si juega su propio partido y asegura la reelección o acompaña al Presidente hasta las últimas consecuencias. Pero hay un dato no menor: Vidal define su suerte el 27 de octubre y Macri tiene una bala más.