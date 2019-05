A punto de ser elevada a juicio, al menos en su tramo principal, la causa de los cuadernos sigue aportando sorpresas. Ahora, un financista acusado de participar de los giros al exterior para invertir la fortuna de Daniel Muñoz se arrepintió de arrepentirse. Se trata de Alejandro Raele, dueño de "Financlass", una de las cuatro financieras mencionadas por los arrepentidos Sergio Todisco y su ex mujer Elizabeth María Ortiz Municoy. A fines del año pasado, el financista había declarado como arrepentido ante los fiscales. En ese momento, dijo que cobró una comisión por las operaciones y admitió que recibía bolsos repletos con billetes de 500 euros, tal como reveló Infobae. Pero el juez Claudio Bonadio nunca homologó su testimonio y lo llamó a indagatoria. Con nueva defensa, cambió abruptamente de estrategia. Ahora asegura que no tiene nada que ver con la maniobra y hasta acusó a su ex amigo, Sergio Todisco, de mentir para salir en libertad.