El juez Alejo Ramos Padilla ordenó hoy ampliar la indagatoria de Marcelo D'Alessio por lavado de dinero, reclamó datos de cruces telefónicos de un grupo de imputados desde 2015 hasta ahora y le pidió informes a la Escuela Nacional de Inteligencia para saber si el falso abogado, dos ex policías detenidos en la causa, un ex espía y otro grupo de personas pasaron por allí. Entre esas personas aparece la abogada Elizabeth Gasaro, que hoy representa al empresario Lázaro Báez y que hasta ahora no aparecía vinculada al caso D'Alessio.