"No me niego, falta rehabilitación, hace más de dos años que me estoy preparando para afrontar cualquier cirugía, hago responsable judicialmente al cuerpo médico forense y al Juzgado Federal 6", explicó el ex secretario general del SOMU al firmar el acta que se labró en la unidad residencial VI del complejo penitenciario Ezeiza, en dejó constancia de la negativa para someterse al proceso quirúrgico.