Y sostuvo: "Sergio no se va a bajar de ningún liderazgo. Es líder de una fuerza política que ya tiene muchos años caminando el país, que tiene representación en todas las provincias, en todos los municipios. No se está bajando. Está planteando la generosidad que tienen que tener los dirigentes sobre todo en los momentos profundos de crisis como los que vivimos. No quiere un cargo, no está buscando un cargo. Quiere a la Argentina de pie".